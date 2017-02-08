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Мін'юст: на посади приватних виконавців вже подалися 800 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На посади приватних виконавців вже подалися 800 осіб, які проходитимуть навчання, а потім мають скласти іспити, щоб їх було допущено на службу приватних приставів. Про це заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр повідомив під час брифінгу, передає УНН.

Мін'юст: на посади приватних виконавців вже подалися 800 осіб

“Вже сформовані перші три групи. Наскільки мені відомо, зголосилися спробувати себе в цій спеціальності близько 800 осіб. Одночасно інститут, який буде проводити навчання, навчатиме три групи по 70 осіб. Жодній особі, яка подавала свої документи, у навчанні не відмовлено, всі, хто подалися будуть навчатися”, — розповів С.Шкляр.

За його словами, по закінченню навчання складитимуть іспит, який включатиме 100 питань, і за умови набрання певної кількості балів автоматично претендента буде допущено до другого етапу. На ньому буде дано п'ять ситуативних завдань і на третьому етапі необхідно буде написати вирішення практичного завдання з підготовкою проектів процесуальних документів.

Нагадаємо, у червні 2016 Верховна Рада запровадила інститут приватного виконавця.

Законопроектом передбачається, що приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.

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