Минюст: документы на должность директора департамента люстрации подали 12 кандидатов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Для участия в конкурсе на должность директора департамента люстрации Министерства юстиции Украины подали документы 12 человек. Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на Минюст, передает УНН.
Документы на участие в конкурсе подали Вадим Бондарь, Алиса Дуброва, Татьяна Есик, Любовь Ковалевская, Назар Крупчак, Дмитрий Макаренко, Сергей Нагорный, Анна Самойленко, Александр Татарченко, Александра Чиковани, Наталья Шевченко и Виталий Яровой.
Сообщается, что конкурс состоится с 17 по 19 января в три этапа: письменное тестирование, практическое задание и собеседование.
21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко заявила об отставке с должности.
21 ноября директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко объявила об отставке с должности. Исполняющимей обязанности директора департамента, как заявлял глава Минюста Павел Петренко, была назначена Анна Калинчук. Однако позже заместитель министра Анна Онищенко заявила о несогласии с таким решением, назвав его «навязыванием кандидатуры».
6 декабря Минюст объявил конкурс на замещение должности директора департамента люстрации.