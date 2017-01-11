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Мін’юст: документи на посаду директора департаменту люстрації подали 12 кандидатів

Мін’юст: документи на посаду директора департаменту люстрації подали 12 кандидатів

Київ • УНН

 • 7022 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Для участі в конкурсі на посаду директора департаменту люстрації Міністерства юстиції України подали документи 12 людей. Про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на Мін’юст, передає УНН.

Документи на участь у конкурсі подали Вадим Бондар, Аліса Дуброва, Тетяна Єсик, Любов Ковалевська, Назар Крупчак, Дмитро Макаренко, Сергій Нагорний, Анна Самойленко, Олександр Татарченко, Олександра Чіковані, Наталія Шевченко та Віталій Яровий.

Повідомляється, що конкурс відбудеться з 17 до 19 січня у три етапи: письмове тестування, практичне завдання та співбесіда.

21 листопада 2016 року директор департаменту з питань люстрації Мін’юсту Тетяна Козаченко заявила про відставку з посади.

21 листопада директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Тетяна Козаченко оголосила про відставку з посади. Виконувачем обов’язків директора департаменту, як заявляв очільник Мін’юсту Павло Петренко, було призначено Ганну Калинчук. Втім пізніше заступник міністра Ганна Онищенко заявила про незгоду з таким рішенням, назвавши його «нав’язуванням кандидатури».

6 грудня Мін’юст оголосив конкурс на заміщення посади директора департаменту люстрації.

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