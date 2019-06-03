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Минветеранов заявило о поддержке проектов зоотерапии

Минветеранов заявило о поддержке проектов зоотерапии

Киев  •  УНН

 • 9550 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Министерство по делам ветеранов заявило о поддержке проектов зоотерапии, в частности с помощью собак. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минветеранов.

"Министерство по делам ветеранов и лично министр Ирина Фриз поддерживают проекты, связанные с развитием зоотерапии, в частности терапии с помощью собак", - говорится в сообщении.

Как отмечается, один из таких проектов - создание специального центра для тренировки и подготовки собак-терапевтов в столице. Проект создания которого сейчас выставлен на голосование общины. Если до конца недели будет набрано необходимое количество голосов - за счет столичного бюджета проект будет профинансирован. "Главное в такой терапии - это то, что человек никогда не чувствует себя одиноким. Это большая психологическая и физическая поддержка людей, особенно для тех, у кого наблюдается подавленное, депрессивное состояние, ПТСР", - указали в министерстве.

"Такие обученные, сертифицированные собаки сейчас работают в Украине в рамках отдельных проектов. Они приходят в госпитали и реабилитационные центры к раненым. Сопровождают ветеранов, поддерживают их... Но этим инициативам нужна поддержка, необходимо создавать площадки для подготовки таких собак. Также важно урегулировать законодательную базу, чтобы по примеру цивилизованных стран развивать зоотерапию на государственном уровне. Обеспечить доступ животных к различным заведениям и госучреждениям, где они должны сопровождать хозяина", - отметила министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

В Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона "О терапии с помощью животных (зоотерапия)", который также должен способствовать развитию этого направления и появлению необходимых центров и площадок для тренировки животных.

Напомним, мужчина умер от бешенства после укуса овчарки.

Украинские Национальные Новости

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