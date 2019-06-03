Мінветеранів заявило про підтримку проектів зоотерапії

"Міністерство у справах ветеранів та особисто міністр Ірина Фріз підтримують проекти, пов’язані з розвитком зоотерапії, зокрема терапії за допомогою собак", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, один з таких проектів – створення спеціального центру для тренування та підготовки собак-терапевтів у столиці. Проект створення якого наразі виставлений на голосування громади. Якщо до кінця тижня буде набрана необхідна кількість голосів – коштом столичного бюджету проект буде профінансовано. "Головне в такій терапії – це те, що людина ніколи не почуває себе самотньою. Це велика психологічна та фізична підтримка людей, особливо для тих, у кого спостерігається пригнічений, депресивний стан, ПТСР", - вказали у міністерстві.

"Такі навчені, сертифіковані собаки наразі працюють в Україні в межах окремих проектів. Вони приходять в госпіталі та реабілітаційні центри до поранених. Супроводжують ветеранів, підтримують їх... Але цим ініціативам потрібна підтримка, необхідно створювати майданчики для підготовки таких собак. Також важливо врегулювати законодавчу базу, аби за прикладом цивілізованих країн розвивати зоотерапію на державному рівні. Забезпечити доступ тварин до різноманітних закладів та держустанов, де вони повинні супроводжувати господаря", - зазначила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.

У Верховній Раді вже зареєстровано проект закону "Про терапію за допомогою тварин (зоотерапія)", який також має сприяти розвитку цього напрямку та появі необхідних центрів та майданчиків для тренування тварин.

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