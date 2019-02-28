Минветеранов будет развиваться по собственной модели, но с учетом опыта США - Фриз

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Украине будут развиваться система госпиталей для ветеранов и программы по психо-социальной адаптации ветеранов с учетом опыта США. Об этом сообщила министр по делам ветеранов Украины Ирины Фриз, которая находится с рабочим визитом в США, с представителями Ukrainian American Veterans — американских ветеранов украинского происхождения, передает УНН.

“Наше Министерство будет развиваться по собственной модели, согласно действующему законодательству. Но мы тщательно изучаем все практики, в частности те, которые дали хорошие результаты в США. В частности нас очень интересует опыт поддержки ветеранов на этапе их психо-социальной адаптации. Мы надеемся, что присоединятся американские эксперты, советники, с которыми мы сможем совместно выработать программу по психо-социальной адаптации в нашей стране. Ведь наши ветераны — это воины, которые должны чувствовать поддержку и защиту от государства на каждом этапе, в частности в гражданской жизни”, — заявила Министр по делам ветеранов Ирина Фриз, во время своего визита в США.

Также она рассказала, что планирует получить информацию по поддержке бизнеса ветеранов, а также государственных программ, которые разрабатывает Министерство по делам ветеранов США, чтобы иметь возможность их изучить и лучше имплементировать в Украине.

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Во время рабочей поездки в США, Ирина Фриз планирует посетить несколько госпиталей для ветеранов. Ведь система таких госпиталей является одной из лучших в комплексности предоставления услуг ветеранам.

“Мы сейчас активно занимаемся изучением этого вопроса, ведь система госпиталей ветеранов войны в Украине находится в упадке. Мы стараемся сформировать предложение, согласно которому будем разрабатывать формат функционирования опорных госпиталей в Украине”, — отметила Ирина Фриз.

Как сообщал УНН, министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила о необходимости ввести в Украине Дня ветеранов.

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