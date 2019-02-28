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Мінветеранів буде розвиватись за власною моделлю, але з урахуванням досвіду США - Фріз

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Україні будуть розвиватись система госпіталів для ветеранів та програми з психо-соціальної адаптації ветеранів з урахуванням досвіду США. Про це повідомила міністр у справах ветеранів України Ірини Фріз, яка перебуває з робочим візитом у США, з представниками Ukrainian American Veterans — американських ветеранів українського походження, передає УНН.

“Наше Міністерство буде розвиватись за власною моделлю, згідно з чинним законодавством. Але ми ретельно вивчаємо всі практики, зокрема ті, які дали гарні результати в Сполучених Штатах Америки. Зокрема нас дуже цікавить досвід підтримки ветеранів на етапі їхньої психо-соціальної адаптації. Ми сподіваємось, що долучаться американські експерти, радники, з якими ми зможемо спільно напрацювати програму щодо психо-соціальної адаптації в нашій країні. Адже наші ветерани — це воїни, які мають відчувати підтримку та захист від держави на кожному етапі, зокрема в цивільному житті”, — заявила Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, під час свого візиту до США.

Також вона розповіла, що планує отримати інформацію щодо підтримки бізнесу ветеранів, а також державних програм, які розробляє Міністерство у справах ветеранів США, аби мати можливість їх вивчити і найкраще імплементувати в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко підписав закон про створення Єдиного держреєстру ветеранів війни

Під час робочої поїздки в США, Ірина Фріз планує відвідати кілька госпіталів для ветеранів. Адже система таких госпіталів є однією з найкращих у комплексності надання послуг ветеранам.

“Ми зараз активно займаємось вивченням цього питання, адже система госпіталів ветеранів війни в Україні перебуває в занепаді. Ми намагаємось сформувати пропозицію, згідно з якою будемо розробляти формат функціонування опорних госпіталів в Україні”, — зазначила Ірина Фріз.

Як повідомляв УНН, Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз заявила про необхідність запровадити в Україні Дня ветеранів.

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