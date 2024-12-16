Минус взвод россиян: ССО показали боевую работу на Курщине
Киев • УНН
Рейнджеры 4-го и 8-го полков ССО уничтожили взвод россиян с тремя БТР-82 на их территории. Операция включала минирование территории, использование FPV-дронов и Mavic, часть оккупантов сдалась в плен.
Рейнджеры 4-го полка и 8-го полка ССО уничтожили взвод россиян на их территории, сообщили в Силах спецопераций ВСУ, показав видео, пишет УНН.
Детали
«Взвод вражеской пехоты на трех БТР-82 попытался взять штурмом наши позиции на Курщине. Все враги были уничтожены вместе с техникой. Операторы заранее заминировали территорию и при поддержке слаженных прямых действий, FPV-дронов и сбросов с Mavic'ов успешно уничтожили противника», - сообщили в ССО в соцсетях.
Несколько оккупантов военнослужащие ССО, как указано, заставили сдаться в плен.
В ЦПД СНБО раскрыли вражескую тактику использования кндровцев на курщине16 дек. 2024, 07:45 • 11365 просмотров