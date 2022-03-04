Минус один: украинские военные уничтожили вражеский СУ-25 вместе с пилотом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Украинские военные уничтожили очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Детали
"Наши военные держат небо над Украиной. Уничтожен очередной вражеский СУ-25 вместе с пилотом", - написали в штабе ВСУ.
Всего за восемь дней войны России против Украины сбито 34 самолета и 37 вертолетов оккупантов.
Напомним
Сегодня, 4 марта, над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили еще один штурмовик Су-25 российских оккупантов.