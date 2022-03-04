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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 59029 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 122773 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 150673 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 201683 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 195503 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 184136 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 156681 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 118267 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 110568 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 330802 перегляди

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Мінус один: українські військові знищили ворожий СУ-25 разом із пілотом

Мінус один: українські військові знищили ворожий СУ-25 разом із пілотом

Київ • УНН

 • 169741 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Українські військові знищили черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом", — написали у штабі ЗСУ.

Усього за вісім днів війни Росії проти України збито 34 літака і 37 гелікоптерів окупантів.

Нагадаємо

Сьогодні, 4 березня, над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили ще один штурмовик Су-25 російських окупантів.

Українські Національні Новини

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