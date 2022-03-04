Мінус один: українські військові знищили ворожий СУ-25 разом із пілотом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Українські військові знищили черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом. Про це повідомляє УНН із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Наші військові тримають небо над Україною. Знищено черговий ворожий СУ-25 разом з пілотом", — написали у штабі ЗСУ.
Усього за вісім днів війни Росії проти України збито 34 літака і 37 гелікоптерів окупантів.
Нагадаємо
Сьогодні, 4 березня, над Волновахою підрозділи протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили ще один штурмовик Су-25 російських окупантів.