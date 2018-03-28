За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе

"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен или травмирован", - сообщил Гуцуляк.

По словам спикера, всего за минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 32 обстрела оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. 30 из них были определены как прицельные. Военные ВСУ были вынуждены открывать огонь 13 раз.

Как сообщал УНН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.