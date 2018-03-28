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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 20866 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 53120 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе

За прошедшие сутки ни один украинский военный не был ранен на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10872 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. За прошедшие сутки ни один военный Вооруженных Сил Украины не был ранен на Донбассе. Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате обстрела со стороны российско-оккупационных войск ни один защитник Украины не был ранен или травмирован", - сообщил Гуцуляк.

По словам спикера, всего за минувшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 32 обстрела оборонительных позиций Вооруженных сил Украины. 30 из них были определены как прицельные. Военные ВСУ были вынуждены открывать огонь 13 раз.

Как сообщал УНН, трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне боевых действий на период пасхальных праздников, начиная с 30 марта.

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