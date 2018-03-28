Минулої доби жоден український військовий не був поранений на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Минулої доби жоден військовий Збройних Сил України не був поранений на Донбасі. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ жоден захисник України не був поранений або травмований”, — повідомив Гуцуляк.
За словами речника, всього за минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 32 обстріли оборонних позицій Збройних сил України. 30 з них було визначено як прицільні. Військові ЗСУ були змушені відкривати вогонь у відповідь 13 разів.
Як повідомляв УНН, тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня.