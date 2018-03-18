За прошедшие сутки ни один украинский военный ни был ранен в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"В результате вражеских обстрелов наших защитников военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины нет раненых или травмированных", - сказал он.
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Всего на линии фронта, по словам спикера, был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков российско-оккупационных войск на Донецком направлении.
Остальные сутки прошли в режиме перемирия. Украинские бойцы огонь в ответ не открывали.