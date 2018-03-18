За прошедшие сутки ни один украинский военный ни был ранен в Донбассе

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 6618 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 54133 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 69286 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101294 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108762 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116350 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121742 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132832 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148065 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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За прошедшие сутки ни один украинский военный ни был ранен в Донбассе

За прошедшие сутки ни один украинский военный ни был ранен в Донбассе

Киев  •  УНН

 • 9899 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"В результате вражеских обстрелов наших защитников военнослужащих Вооруженных сил и других военных формирований Украины нет раненых или травмированных", - сказал он.

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Всего на линии фронта, по словам спикера, был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков российско-оккупационных войск на Донецком направлении.

Остальные сутки прошли в режиме перемирия. Украинские бойцы огонь в ответ не открывали.

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