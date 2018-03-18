Минулої доби жоден український військовий не був поранений на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений або травмований. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
“Внаслідок ворожих обстрілів наших захисників військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань України немає поранених або травмованих”, — сказав він.
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Загалом на лінії фронту, за словами речника, було зафіксовано один прицільний обстріл з боку бойовиків російсько-окупаційних військ на Донецькому напрямку.
Решта доби пройшла у режимі перемир’я. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.