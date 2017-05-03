За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий, семеро получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, семь бойцов получили ранения. Наибольшие потери приходятся на Авдеевку, там один боец погиб, трое получили ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли опорные пункты сил АТО.