За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военнослужащий

"За прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, семь бойцов получили ранения. Наибольшие потери приходятся на Авдеевку, там один боец ​​погиб, трое получили ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 63 раза обстреляли опорные пункты сил АТО.