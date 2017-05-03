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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, семеро зазнали поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

Минулої доби в зоні АТО загинув один військовослужбовець

"За минулу добу один український військовослужбовець загинув, сім бійців отримали поранення. Найбільші втрати припадають на Авдіївку, там один боєць загинув, троє дістали поранення", - сказав він.

Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО проросійські бойовики 63 рази обстріляли опорні пункти сил АТО.

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