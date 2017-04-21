За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. За минувшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения. Среди раненых трое военнослужащих Нацгвардии Украины, остальные ВСУ. Из этих военнослужащих один получил ранения в Марьинке. Остальные потерь приходится на Авдеевку, где обострилась ситуация", - сообщил он.
Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов .