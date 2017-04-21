За прошедшие сутки в зоне АТО погибли два украинских военных

"За прошедшие сутки в результате боевых действий двое военнослужащих погибли, еще восемь получили ранения. Среди раненых трое военнослужащих Нацгвардии Украины, остальные ВСУ. Из этих военнослужащих один получил ранения в Марьинке. Остальные потерь приходится на Авдеевку, где обострилась ситуация", - сообщил он.

Как сообщал УНН, в результате обстрела боевиками Марьинки повреждено пять домов .