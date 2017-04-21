Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових

"За минулу добу в наслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранення. Серед поранених троє військовослужбовців Нацгвардії України, решта ЗСУ. З цих військовослужбовців один отримав поранення під Мар’їнкою. Решта втрат припадає на Авдіївку, де загострилась ситуація", - повідомив він.

Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки пошкоджено п'ять будинків.