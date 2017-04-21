Минулої доби в зоні АТО загинуло двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. За минулу добу в наслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО, Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу в наслідок бойових дій двоє військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранення. Серед поранених троє військовослужбовців Нацгвардії України, решта ЗСУ. З цих військовослужбовців один отримав поранення під Мар’їнкою. Решта втрат припадає на Авдіївку, де загострилась ситуація", - повідомив він.
Як повідомляв УНН, внаслідок обстрілу бойовиками Мар'їнки пошкоджено п'ять будинків.