За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских защитников получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции в результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения, погибших нет. Об этом сегодня во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи Марьинки и Новотроицкого двое защитников Украины получили ранения", - сказал А.Лысенко.
Он добавил, что военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь.