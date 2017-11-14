За прошедшие сутки в зоне АТО двое украинских защитников получили ранения

"В результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, но во время обстрелов наших опорных пунктов вблизи Марьинки и Новотроицкого двое защитников Украины получили ранения", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что военнослужащих оперативно эвакуировали в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь.