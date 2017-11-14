Минулої доби в зоні АТО двоє українських захисників зазнали поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців зазнали поранень, загиблих немає. Про це сьогодні під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.
"Внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Мар’їнки та Новотроєцького двоє захисників України отримали поранення", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що військовослужбовців оперативно евакуювали до лікувальних закладів, де їм наразі надається необхідна медична допомога.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, бойовики 33 рази порушили перемир’я. Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь.