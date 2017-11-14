Минулої доби в зоні АТО двоє українських захисників зазнали поранень

"Внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але під час обстрілів наших опорних пунктів поблизу Мар’їнки та Новотроєцького двоє захисників України отримали поранення", - сказав А.Лисенко.

Він додав, що військовослужбовців оперативно евакуювали до лікувальних закладів, де їм наразі надається необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНН, за минулу добу, бойовики 33 рази порушили перемир’я. Військовослужбовці Збройних Сил України 23 рази відкривали адекватний вогонь у відповідь.