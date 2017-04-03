За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 825 пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. За прошедшие сутки в Украине произошло 825 пожаров, в результате которых погиб один человек, также пятеро человек пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС Украины.
В жилом секторе произошло 171 пожаров, в производственной сфере - семь, в транспорте - пять, другие - 652.
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Всего с начала года произошло 19 тыс. 888 пожаров, погибло 662 человека.
Как сообщал УНН, пенсионер в Одесской области сгорел в собственном доме.