Минулої доби в Україні зафіксовано 825 пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. За минулу добу в Україні сталось 825 пожеж, внаслідок яких загинула одна особа, також п’ятеро осіб постраждало. Про це повідомили УНН у прес-службі ДСНС України.
У житловому секторі сталась 171 пожеж, у виробничій сфері — сім, у транспорті — п’ять, інші — 652.
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Загалом з початку року сталось 19 тис. 888 пожеж, загинуло 662 особи.
Як повідомляв УНН, пенсіонер на Одещині згорів у власному будинку.