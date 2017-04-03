Минулої доби в Україні зафіксовано 825 пожеж

У житловому секторі сталась 171 пожеж, у виробничій сфері — сім, у транспорті — п’ять, інші — 652.

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Загалом з початку року сталось 19 тис. 888 пожеж, загинуло 662 особи.

Як повідомляв УНН, пенсіонер на Одещині згорів у власному будинку.