За прошедшие сутки в зоне АТО погиб военнослужащий ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” провели 3 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня погиб украинский военнослужащий Вооруженных Сил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
За прошедшие сутки в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”. Сепаратисты продолжали применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, достигнутые накануне в Минске.
“На Луганском направлении противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Луганского, а с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — неподалеку Малинового. На Донецком направлении враг применил гранатометы и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За минувшие сутки, агрессор провел 3 прицельных обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский военнослужащий.