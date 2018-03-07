Минулої доби у зоні АТО загинув військовослужбовець ЗСУ

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” провели 3 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню загинув український військовослужбовець Збройних Сил. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Протягом минулої доби у районі проведення АТО спостерігалася подальша активність бойовиків незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Сепаратисти продовжували застосовувати по позиціях захисників України міномети різних калібрів, зриваючи домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню, досягнуті напередодні у Мінську.

“На Луганському напрямку противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Луганського, а із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — неподалік Малинового. На Донецькому напрямку ворог застосував гранатомети і стрілецьку зброю в передмісті Авдіївки”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Загалом, минулої доби, агресор провів 3 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український військовослужбовець.

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