За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 1 обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил ранение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня.
“В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевка. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь. На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области В.Волошин — бывший военный летчик, участник АТО. На счету Волошина 33 боевых вылета в 2014 году. Самолёт Волошина был сбит боевиками, однако летчику удалось катапультироваться и самостоятельно вернуться из оккупированной территории.