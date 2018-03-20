Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 1 обстріл опорних пунктів Збройних сил України на Донецькому напрямку. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнав поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
“Зокрема зі стрілецької зброї агресор вів вогонь по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки. Унаслідок ворожого обстрілу один український захисник зазнав поранення. Його доправлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу. На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню ворог дотримувався у повній мірі”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Нагадаємо, 18 березня, у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО. На рахунку Волошина 33 бойових вильоти у 2014 році. Літак Волошина був збитий бойовиками, проте льотчику вдалося катапультуватися і самостійно повернутися з окупованої території.