За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил боевое травмирование
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 2 обстрела опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” продолжают обстреливать позиции сил АТО и срывать договоренности Трёхсторонней контактной группы о прекращении огня.
“В частности, на Донецком направлении противник дважды открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия по нашим позициям неподалеку Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
За прошедшие сутки агрессор совершил два обстрелы укреплений Вооруженных Сил Украины.
В результате вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму. Он доставлен в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.