Минулої доби у зоні АТО один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове травмування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснив 2 обстріли опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” продовжують обстрілювати позиції сил АТО та зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню.
“Зокрема, на Донецькому напрямку противник двічі відкривав вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по наших позиціях неподалік Авдіївки. На Луганському напрямку впродовж доби зберігалася тиша”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Минулої доби агресор здійснив два обстріли укріплень Збройних Сил України.
Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав бойову травму. Його доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу.