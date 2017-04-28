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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки трое военных получили ранения в зоне АТО

Киев • УНН

 • 8023 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. За минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко. передает корреспондент УНН.

За прошедшие сутки трое военных получили ранения в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое получили ранения в результате обстрелов", - сказал он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины , еще четверо защитников получили ранения.

Украинские Национальные Новости

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