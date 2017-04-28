За прошедшие сутки трое военных получили ранения в зоне АТО

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб. Трое получили ранения в результате обстрелов", - сказал он.

Напомним, сегодня, 28 апреля, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи на Приморском направлении неподалеку Красногоровки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины , еще четверо защитников получили ранения.