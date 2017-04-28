Минулої доби троє військових зазнали поранень в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. За минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко. передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув. Троє отримали поранення внаслідок обстрілів”, — сказав він.
Нагадаємо, сьогодні, 28 квітня, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання на Приморському напрямку неподалік Красногорівки, загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще четверо захисників отримали поранення.