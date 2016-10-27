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15 марта, 19:03 • 116236 просмотра

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За прошедшие сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 280 взрывов в Донецкой области

За прошедшие сутки наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 280 взрывов в Донецкой области

Киев • УНН

 • 8983 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали вчера увеличение нарушений режима тишины в Донецкой области до 280 случаев, в основном нарушения фиксировались в районе Авдеевки-Ясиноватой и Светлодарска. Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 26 октября, передает УНН.

"СММ зафиксировала увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая более 280 взрывов по сравнению с 193 в предыдущем отчетном периоде. Нарушения фиксировались в основном в районе Авдеевки-Ясиноватой и Светлодарска, а также в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя", - говорится в отчете.

Наблюдатели отмечают, что в ночь с 25 на 26 октября камера в Авдеевке зафиксировала 53 взрыва снарядов. На следующий день, камера зафиксировала 32 неопределенных взрыва и стрельбу из минометов 82 калибра.

В Ясиноватой наблюдатели услышали за 26 октября 96 взрывов, а в Донецке - три. В Светлодарске наблюдатели зафиксировали 75 неопределенных взрывов и 300 выстрелов из тяжелых пулеметов и стрелкового оружия. В то же время в Горловке СММ услышали семь взрывов неопределенного происхождения.

"Находясь на восток и северо-восток от Мариуполя СММ услышала 12 взрывов неопределенного происхождения. В районе Лебединского зафиксированы 4 неопределенных взрыва, а также видели три разрыва в воздухе, вероятно из артиллерии неопределенного калибра", - отмечается в отчете.

Украинские Национальные Новости

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