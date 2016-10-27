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Минулої доби спостерігачі ОБСЄ зафіксували більше 280 вибухів на Донеччині

Минулої доби спостерігачі ОБСЄ зафіксували більше 280 вибухів на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Представники СММ ОБСЄ зафіксували учора збільшення порушень режиму тиші на Донеччині до 280 випадків, в основному порушення фіксувались в районі Авдіївки-Ясинуватої та Світлодарська. Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 жовтня, передає УНН.

"СММ зафіксували збільшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, включаючи понад 280 вибухів в порівнянні із 193 в попередньому звітному періоді. Порушення фіксувалися в основному в районі Авдіївки-Ясинуватої та Світлодарська, а також в районах на схід і північний схід від Маріуполя", - йдеться в звіті.

Спостерігачі зазначають, що у ніч з 25 на 26 жовтня камера в Авдіївці зафіксувала 53 вибухи снарядів. Наступного дня, камера зафіксувала 32 невизначені вибухи та перестрілку з мінометів 82 калібру.

В Яснуватій спостерігачі почули за день 26 жовтня 96 вибухів, а в Донецьку – три. У Світлодарську спостерігачі зафіксували 75 невизначених вибухів та 300 пострілів з важких кулеметів і стрілецької зброї. У той же час в Горлівці СММ почули сім вибухів невизначеного походження.

"Перебуваючи на схід та північний схід від Маріуполя СММ почули 12 вибухів невизначеного походження. В районі Лебединського зафіксовано 4 невизначені вибухи, а також бачили три розриви в повітрі, ймовірно з артилерії невизначеного калібру", - зазначається в звіті.

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