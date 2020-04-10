За прошедшие сутки "скорые" в столице 40 раз выезжали на вызов из-за подозрения на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Медики скорой помощи Киева за прошедшие сутки осуществили 40 выездов на вызовы из-за подозрения на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
Всего же в течение суток бригады "скорой" совершили 850 выездов на экстренные вызовы. Медики в частности оказали помощь 97 взрослым и 13 детям, которые были травмированы.
Добавим, что 9 апреля в столице медики зафиксировали 10 ДТП с пострадавшими (в ДТП пострадали 10 человек, семеро из которых были госпитализированы).
Напомним, сутками ранее "скорая" в столице 40 раз выезжала на подозрения COVID-19.