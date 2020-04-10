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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 10481 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 25658 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 43627 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 47054 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 70592 просмотра

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За прошедшие сутки "скорые" в столице 40 раз выезжали на вызов из-за подозрения на коронавирус

За прошедшие сутки "скорые" в столице 40 раз выезжали на вызов из-за подозрения на коронавирус

Киев  •  УНН

 • 19347 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Медики скорой помощи Киева за прошедшие сутки осуществили 40 выездов на вызовы из-за подозрения на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Всего же в течение суток бригады "скорой" совершили 850 выездов на экстренные вызовы. Медики в частности оказали помощь 97 взрослым и 13 детям, которые были травмированы.

Добавим, что 9 апреля в столице медики зафиксировали 10 ДТП с пострадавшими (в ДТП пострадали 10 человек, семеро из которых были госпитализированы).

Напомним, сутками ранее "скорая" в столице 40 раз выезжала на подозрения COVID-19.

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