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Минулої доби "швидкі" у столиці 40 разів виїздили на виклик через підозру на коронавірус

Київ • УНН

 • 19365 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Медики швидкої допомоги Києва протягом минулої доби здійснили 40 виїздів на виклики через підозру на коронавірус. Про це УНН повідомляє із посиланням на інформацію Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

Всього ж протягом доби бригади "швидкої" здійснили 850 виїздів на екстрені виклики. Медики зокрема надали допомогу 97 дорослим та 13 дітям, які травмувалися.

Додамо, що 9 квітня у столиці медики зафіксували 10 ДТП з постраждалими (у ДТП постраждало 10 осіб, семеро з яких були госпіталізовані).

Нагадаємо, добою раніше "швидка" у столиці 40 разів виїздила на підозри COVID-19.

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