За прошедшие сутки россияне обстреляли 6 общин Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение прошлого дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Великописаревская Середино-Будская, Шалыгинская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.
Детали
Вражеским обстрелам подверглись такие общины:
-
- Краснопольская община: враг бил из минометов (12 взрывов).
-
- Белопольская община: с территории рф осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из танка (1 взрыв), ствольной артиллерии (8 взрывов) и из АГС (8 взрывов).
-
- Хотинская община: зафиксированы минометные обстрелы (34 взрыва).
-
- Шалигинская община: были обстрелы из миномета (6 взрывов).
-
- Середино-Будская община: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
-
- Великописаревская община: с территории рф осуществлены минометные обстрелы (52 взрыва).
-
- Миропольская община: зафиксировано 2 взрыва из миномета.
-
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минреинтеграции разработали схему эвакуации людей с ВОТ через Сумщину