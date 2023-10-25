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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За прошедшие сутки россияне обстреляли 6 общин Сумщины

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение прошлого дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 126 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Миропольская, Великописаревская Середино-Будская, Шалыгинская общины. Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает УНН.

За прошедшие сутки россияне обстреляли 6 общин Сумщины

Детали

Вражеским обстрелам подверглись такие общины:

  • Краснопольская община: враг бил из минометов (12 взрывов).
  • Белопольская община: с территории рф осуществлен минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из танка (1 взрыв), ствольной артиллерии (8 взрывов) и из АГС (8 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксированы минометные обстрелы (34 взрыва).
  • Шалигинская община: были обстрелы из миномета (6 взрывов).
  • Середино-Будская община: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.
  • Великописаревская община: с территории рф осуществлены минометные обстрелы (52 взрыва).
  • Миропольская община: зафиксировано 2 взрыва из миномета.

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