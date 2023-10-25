Минулої доби росіяни обстріляли 6 громад Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Упродовж минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Великописарівська Середино-Будська, Шалигинська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.
Деталі
Ворожих обстрілів зазнали такі громади:
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- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів).
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- Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з танку (1 вибух), ствольної артилерії (8 вибухів) та з АГС (8 вибухів).
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- Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли (34 вибухи).
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- Шалигинська громада: були обстріли з міномету (6 вибухів).
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- Середино-Будська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
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- Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (52 вибухи).
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- Миропільська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномета.
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