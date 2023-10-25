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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Минулої доби росіяни обстріляли 6 громад Сумщини

Київ • УНН

 • 122661 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Упродовж минулого дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 126 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Миропільська, Великописарівська Середино-Будська, Шалигинська громади. Про це повідомили у Сумській ОВА, передає УНН.

Минулої доби росіяни обстріляли 6 громад Сумщини

Деталі

Ворожих обстрілів зазнали такі громади:

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (12 вибухів).
  • Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з танку (1 вибух), ствольної артилерії (8 вибухів) та з АГС (8 вибухів).
  • Хотінська громада: зафіксовано мінометні обстріли (34 вибухи).
  • Шалигинська громада: були обстріли з міномету (6 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Великописарівська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (52 вибухи).
  • Миропільська громада: зафіксовано 2 вибухи з міномета.

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