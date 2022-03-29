За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирской области – полиция

Детали

С 07:00 28 марта по 07:00 29 марта в Житомирской области было объявлено шесть воздушных тревог.

"Полицейские отдела полиции №2 (м. Коростышев) Житомирского РУП зафиксировали последствия авиаударов на территории лесничества и в Брусиловской общине. На местах событий обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, ракет. Такие же обстоятельства полицейские задокументировали и в Чудновской общине, где следы обстрелов обнаружили между двумя селами", — говорится в сообщении.

Кроме того, в полицию поступило сообщение о ракетных ударах между двумя населенными пунктами Малинской общины. Правоохранители собрали необходимые показания и задокументировали обстоятельства.

Предварительная правовая квалификация указанных событий - ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Напомним

20 марта российские оккупанты впервые обстреляли Житомирскую область из "Градов".