За прошедшие сутки оккупанты несколько раз ударили ракетами по Житомирской области – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты несколько раз нанесли ракетный удар по Житомирской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.
Детали
С 07:00 28 марта по 07:00 29 марта в Житомирской области было объявлено шесть воздушных тревог.
"Полицейские отдела полиции №2 (м. Коростышев) Житомирского РУП зафиксировали последствия авиаударов на территории лесничества и в Брусиловской общине. На местах событий обнаружили воронки и металлические обломки, вероятно, ракет. Такие же обстоятельства полицейские задокументировали и в Чудновской общине, где следы обстрелов обнаружили между двумя селами", — говорится в сообщении.
Кроме того, в полицию поступило сообщение о ракетных ударах между двумя населенными пунктами Малинской общины. Правоохранители собрали необходимые показания и задокументировали обстоятельства.
Предварительная правовая квалификация указанных событий - ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.
Напомним
20 марта российские оккупанты впервые обстреляли Житомирскую область из "Градов".