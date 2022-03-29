Минулої доби окупанти кілька разів вдарили ракетами по Житомирщині – поліція

Деталі

З 07:00 28 березня по 07:00 29 березня в Житомирській області було оголошено шість повітряних тривог.

"Поліцейські відділу поліції №2 (м. Коростишів) Житомирського РУП зафіксували наслідки авіаударів на території лісництва та у Брусилівській громаді. На місцях подій виявили вирви та металеві уламки, ймовірно, ракет. Такі ж обставини поліцейські задокументували й у Чуднівській громаді, де сліди обстрілів виявили між двома селами", — ідеться у повідомленні.

Окрім того, до поліції надійшло повідомлення про ракетні удари між двома населеними пунктами Малинської громади. Правоохоронці зібрали необхідні свідчення та задокументували обставини.

Попередня правова кваліфікація зазначених подій – ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Нагадаємо

20 березня російські окупанти вперше обстріляли Житомирську область із "Градів".