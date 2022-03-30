За сутки на Киевщине оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру

Цитата

"Захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы наших городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса", - написал Павлюк.

Детали

По его словам, в нарушение требований Международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.

Так, наиболее опасными направлениями остаются:

· населенные пункты вдоль Житомирской трассы

· Буча - Ворзель - Гостомель

· Немешаево

· Дмитриевская община

· Макаровская община

· север Вышгородского района

· территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерской общин Броварского района.

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"За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины", - сообщил Павлюк.

По его словам, наибольшие разрушения в результате обстрела в районах:

· Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины)

· Броварском (Великодимерська община)

· Вышгородском районах (Димерская, Иванковская общины)

"Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно. Несколько раз раздавались сигналы воздушной тревоги. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - отметил Павлюк.

Бучанский район. Ситуация подконтрольная, в большинстве общинах напряженная.

· Макаровская ТГ - поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.

· Бородянская ТГ - перемещение врага, заблокированная, с разрушенной инфраструктурой.

· Немешаевская ТГ - враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.

· Бучанская ТГ - враг окопался, инфраструктура разрушена.

· Гостомельська ТГ - перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.

· Ирпенский ТГ - Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.

· Дмитровская ТГ - по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет.

· Белогородская ТГ - частично отсутствует свет.

Броварской район

· в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянської и Великодимерської общин - незначительное количество вражеской техники.

· много разрушенной инфраструктуры.

Вышгородский район

· в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ - гуманитарная катастрофа.

· Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.

Дополнение

Под Киевом оккупанты обстреляли склады с продуктами питания.



