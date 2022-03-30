За сутки на Киевщине оккупанты более 30 раз обстреляли жилые массивы и социальную инфраструктуру
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киевской области за прошлые сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры. Об этом сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк, передает УНН.
Цитата
"Захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы наших городов и целых сел. Концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса", - написал Павлюк.
Детали
По его словам, в нарушение требований Международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской области российские оккупанты продолжают терроризировать местное население.
Так, наиболее опасными направлениями остаются:
· населенные пункты вдоль Житомирской трассы
· Буча - Ворзель - Гостомель
· Немешаево
· Дмитриевская община
· Макаровская община
· север Вышгородского района
· территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитнянского, Великодимерской общин Броварского района.
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"За минувшие сутки зафиксировано более 30 обстрелов российскими войсками жилых массивов и социальной инфраструктуры Киевщины", - сообщил Павлюк.
По его словам, наибольшие разрушения в результате обстрела в районах:
· Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитриевская общины)
· Броварском (Великодимерська община)
· Вышгородском районах (Димерская, Иванковская общины)
"Белоцерковский, Бориспольский, Обуховский, Фастовский районы. Ситуация контролируемая. Ночь прошла спокойно. Несколько раз раздавались сигналы воздушной тревоги. Чрезвычайных происшествий не зафиксировано", - отметил Павлюк.
Бучанский район. Ситуация подконтрольная, в большинстве общинах напряженная.
· Макаровская ТГ - поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом.
· Бородянская ТГ - перемещение врага, заблокированная, с разрушенной инфраструктурой.
· Немешаевская ТГ - враг окопался, инфраструктура разрушена, связи практически нет.
· Бучанская ТГ - враг окопался, инфраструктура разрушена.
· Гостомельська ТГ - перемещение техникой врага, шел бой. Инфраструктура разрушена.
· Ирпенский ТГ - Ирпень бой. ВСУ контролирует город. Инфраструктура разрушена. Постоянные обстрелы.
· Дмитровская ТГ - по части общины перемещается враг, частично отсутствует свет.
· Белогородская ТГ - частично отсутствует свет.
Броварской район
· в некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянської и Великодимерської общин - незначительное количество вражеской техники.
· много разрушенной инфраструктуры.
Вышгородский район
· в оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской ТГ - гуманитарная катастрофа.
· Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город.
Дополнение
Под Киевом оккупанты обстреляли склады с продуктами питания.