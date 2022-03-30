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За добу на Київщині окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. В Київській області за минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, передає УНН.

За добу на Київщині окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру

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"Загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи", - написав Павлюк.

Деталі

За його словами, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

· населені пункти вздовж Житомирської траси

· Буча – Ворзель – Гостомель

· Немішаєве

· Дмитрівська громада

· Макарівська громада

· північ Вишгородського району

· території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.

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"За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини", - повідомив Павлюк.

За його словами, найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:

· Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)

· Броварському (Великодимерська громада)

· Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)

"Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано",- зазначив Павлюк.

Бучанський район. Ситуація підконтрольна, в більшості громадах напружена.

· Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.

· Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.

· Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає.

· Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.

· Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.

· Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнувана. Постійні обстріли.

· Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.

· Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.

Броварський район

· У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки.

· Багато зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район

· В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа.

· Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.

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