За добу на Київщині окупанти понад 30 разів обстріляли житлові масиви та соціальну інфраструктуру
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. В Київській області за минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, передає УНН.
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"Загарбник підступно завдає ракетно-бомбових ударів, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові квартали наших міст та цілих сіл. Концентрується на сховищах пального з метою ускладнення логістичного забезпечення та створення умов гуманітарної кризи", - написав Павлюк.
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За його словами, у порушення вимог міжнародного гуманітарного права в окремих тимчасово зайнятих населених пунктах Київської області російські окупанти продовжують тероризувати місцеве населення.
Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:
· населені пункти вздовж Житомирської траси
· Буча – Ворзель – Гостомель
· Немішаєве
· Дмитрівська громада
· Макарівська громада
· північ Вишгородського району
· території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад Броварського району.
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"За минулу добу зафіксовано понад 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури Київщини", - повідомив Павлюк.
За його словами, найбільші руйнування внаслідок обстрілу в районах:
· Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади)
· Броварському (Великодимерська громада)
· Вишгородському районах (Димерська, Іванківська громади)
"Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони. Ситуація контрольована. Ніч пройшла спокійно. Декілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Надзвичайних подій не зафіксовано",- зазначив Павлюк.
Бучанський район. Ситуація підконтрольна, в більшості громадах напружена.
· Макарівська ТГ – селище під контролем ЗСУ, але постійно під обстрілом.
· Бородянська ТГ – переміщення ворога, заблокована, зі зруйнованою інфраструктурою.
· Немішаївська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована, зв’язку практично немає.
· Бучанська ТГ – ворог окопався, інфраструктура зруйнована.
· Гостомельська ТГ – переміщення технікою ворога, йшов бій. Інфраструктура зруйнована.
· Ірпінська ТГ – Ірпінь бій. ЗСУ контролює місто. Інфраструктура зруйнувана. Постійні обстріли.
· Дмитрівська ТГ – по частині громади переміщується ворог, частково відсутнє світло.
· Білогородська ТГ – частково відсутнє світло.
Броварський район
· У деяких населених пунктах Баришівської, Калитянської та Великодимерської громад - незначна кількість ворожої техніки.
· Багато зруйнованої інфраструктури.
Вишгородський район
· В окупованих Іванківській, Димерській та Поліській ТГ – гуманітарна катастрофа.
· Славутич повністю ізольований. Ворог знаходиться на в‘їзді до міста.
Доповнення
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