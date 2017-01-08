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За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли пять человек, еще 45 травмированы

За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли пять человек, еще 45 травмированы

Киев • УНН

 • 7235 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на автодорогах Украины погибли пять человек и еще 45 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 9:00 8 января движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.

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