За прошедшие сутки на дорогах Украины погибли пять человек, еще 45 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. За прошедшие сутки на автодорогах Украины погибли пять человек и еще 45 травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
"За прошедшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло пять и травмированы 45 граждан. Сложной по уровню аварийности остается ситуация в Винницкой, Кировоградской и Сумской областях ", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что по состоянию на 9:00 8 января движение автотранспорта ограничено в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях. В Херсонской области ограничено движение грузовых автомобилей.