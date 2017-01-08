Минулої доби на дорогах України загинуло п’ятеро осіб, ще 45 травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Минулої доби на автодорогах України загинуло п’ятеро осіб та ще 45 травмовано. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
“За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинуло п’ять та травмовано 45 громадян. Складною за рівнем аварійності залишається ситуація у Вінницькій, Кіровоградській та Сумській областях”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 9:00 8 січня рух автотранспорту обмежено у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. У Херсонській області обмежено рух вантажних автомобілів.