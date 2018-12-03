За прошедшие сутки на Донбассе уничтожено трое боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий на Донбассе уничтожено трое и ранено 5 боевиков. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.
"По уточненным данным разведки, 2-го декабря, 3-х боевиков вооруженных формирований Российской Федерации было уничтожено, еще 5 оккупантов учтены, как санитарные потери", - сказал Жуганов.
Напомним, по данным украинской разведки российский кадровый офицер на неподконтрольной части Донбасса застрелил двух своих подчиненных, которые стали свидетелями его преступления против гражданского лица.
Добавим, что 2 декабря ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших войск. Отметим, что все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты.