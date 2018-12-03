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Минулої доби на Донбасі знищено трьох бойовиків

Минулої доби на Донбасі знищено трьох бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Упродовж минулої доби внаслідок бойових дій на Донбасі знищено трьох і поранено 5 бойовиків. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив представник прес-центру операції Об'єднаних сил Олексій Жуганов, передає УНН.

“За уточненими даними розвідки, 2-го грудня, 3-х бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено, ще 5 окупантів обліковані, як санітарні втрати”, — сказав Жуганов.

Нагадаємо, за даними української розвідки російський кадровий офіцер на непідконтрольній частині Донбасу застрелив двох своїх підлеглих, які стали свідками його злочину проти цивільної особи.

Додамо, що 2 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.

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