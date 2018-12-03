Минулої доби на Донбасі знищено трьох бойовиків

“За уточненими даними розвідки, 2-го грудня, 3-х бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено, ще 5 окупантів обліковані, як санітарні втрати”, — сказав Жуганов.

Нагадаємо, за даними української розвідки російський кадровий офіцер на непідконтрольній частині Донбасу застрелив двох своїх підлеглих, які стали свідками його злочину проти цивільної особи.

Додамо, що 2 грудня ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.