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За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 47 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения, еще один — получил боевое травмирование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 47 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

“В частности, на Луганском направлении, с запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии противник вел огонь по нашим укреплениям вблизи Причепиловки, а с 82 мм минометов — в районе Новозвановка. Кроме этого, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и зенитную установку агрессор применил по защитникам Новгородского, а стрелковое оружие — дважды защитниках Станицы Луганской. На Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Шахты „Бутовка“. Кроме этого, по различным видам пехотного вооружения — гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — огонь велся по нашим опорных пунктах вблизи Водяного, Марьинки, Красногоровка, Павлополь, Опытного, Каменки, Широкино, Песков, Невельского и Лебединского. Также в районе Водяного агрессор применил противотанковый ракетный комплекс”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

В результате вражеского огня один военнослужащий ВСУ получили ранения, еще один — получил боевое травмирование. Пострадавших защитников доставлены в лечебные учреждения и оказана квалифицированная медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

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