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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Минулої доби бойовики здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 47 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнали поранення, ще один – отримав бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

Минулої доби бойовики здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО

Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 47 разів відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

“Зокрема, на Луганському напрямку, із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших укріпленнях поблизу Причепилівки, а з 82 мм мінометів — в районі Новозванівки. Крім цього, міномети калібру 82 мм, гранатомети різних систем і зенітну установку агресор застосував по оборонцях Новгородського, а стрілецьку зброю — двічі по захисниках Станиці Луганської. На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли оборонців Авдіївки та Шахти „Бутівка“. Крім цього, з різних видів піхотного озброєння — гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — вогонь вівся по наших опорних пунктах поблизу Водяного, Мар’їнки, Красногорівки, Павлополя, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Пісків, Невельського та Лебединського. Також в районі Водяного агресор застосував протитанковий ракетний комплекс”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець ЗСУ зазнали поранення, ще один — отримав бойове травмування. Постраждалих захисників доставлено до лікувальних закладів та надано кваліфіковану медичну допомогу.

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