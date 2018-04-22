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За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 12779 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. За прошедшие сутки зафиксировано 47 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 47 обстрелов позиций сил АТО

“В частности, на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и вооружения танков боевики обстреляли наши опорные пункты в районе Павлополя и Пищевика. Также минометы калибра 120 мм агрессор применил по защитникам Водяного и Новотроицкого, гранатометы и стрелковое оружие — в районе Авдеевки, Каменки, Гнутово, Верхнеторецкого, Водяного, Ломакино и Невельского, крупнокалиберные пулеметы — неподалеку Пищевика, Новотроицкого, Черненко, Гнутово и Талаковки. Кроме этого, под Павлополем и Талаковкой агрессор применил БМП, стрелковое оружие — вблизи Марьинки, Красногоровки, Лебединского, Широкино и Шахты „Бутовка“, а по защитникам Павлополя и Новотроицкого — велся снайперский огонь”, — указано в сообщении.

В пресс-центре также добавили, что: “На Луганском направлении запрещенные 120 мм минометы враг применил по украинским позициям вблизи Новоалександровки, Катериновки и Зайцевого. С минометов калибра 82 мм огонь велся по защитникам Крымского, Новоселовки, Луганского, Новгородского и Зайцевого. Также под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали наши укрепления в районе Крымского и Луганского, из гранатометов — неподалеку Зайцевого, а крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — под Новоселовкой”.

“В результате боевых действий, к сожалению, один защитник Украины погиб. Двое наших воинов — получили ранения. Еще два украинские военнослужащие — получили боевое травмирование. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения, где им оказана необходимая медицинская помощь”, — сообщили в штабе.

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