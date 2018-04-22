Минулої доби бойовики здійснили 47 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Минулої доби зафіксовано 47 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та озброєння танків бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Павлополя та Пищевика. Також міномети калібру 120 мм агресор застосував по оборонцях Водяного і Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю — в районі Авдіївки, Кам’янки, Гнутового, Верхньоторецького, Водяного, Ломакиного та Невельського, великокаліберні кулемети — неподалік Пищевика, Новотроїцького, Черненко, Гнутового і Талаківки. Крім цього, під Павлополем і Талаківкою агресор застосував БМП, стрілецьку зброю — поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Лебединського, Широкиного та Шахти „Бутівка“, а по захисниках Павлополя і Новотроїцького — вівся снайперський вогонь”, — вказано у повідомленні.
У прес-центрі також додали, що: “На Луганському напрямку заборонені 120 мм міномети ворог застосував по українських позиціях поблизу Новоолександрівки, Катеринівки і Зайцевого. З мінометів калібру 82 мм вогонь вівся по оборонцях Кримського, Новоселівки, Луганського, Новгородського та Зайцевого. Також під вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї потрапили наші укріплення в районі Кримського та Луганського, з гранатометів — неподалік Зайцевого, а великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — під Новоселівкою”.
“Внаслідок бойових дій, на жаль, один захисник України загинув. Двоє наших воїнів — зазнали поранень. Ще два українські військовослужбовці — отримали бойове травмування. Постраждалих доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, — повідомили у штабі.