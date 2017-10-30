На прошлой неделе в зоне АТО погибли 12 боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. На прошлой неделе в зоне проведения АТО погибли 12 боевиков и 24 получили ранения. Об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает УНН.
"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины потери российско-террористических войск за прошедшую неделю составили 36 человек, из которых 12 безвозвратные", - сообщил А.Лысенко.
Он отметил, что наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на приморском направлении.
Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала увеличение взрывов в зоне АТО.