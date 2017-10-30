На прошлой неделе в зоне АТО погибли 12 боевиков

"По данным Главного управления разведки министерства обороны Украины потери российско-террористических войск за прошедшую неделю составили 36 человек, из которых 12 безвозвратные", - сообщил А.Лысенко.

Он отметил, что наибольшие потери противник понес в районе Авдеевки и на приморском направлении.

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала увеличение взрывов в зоне АТО.