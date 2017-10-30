Минулого тижня в зоні АТО загинуло 12 бойовиків

"За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України втрати російсько-терористичних військ за минулий тиждень склали 36 осіб, з яких 12 безповоротні", - повідомив А.Лисенко.

Він зазначив, що найбільших втрат противник зазнав у районі Авдіївки та на приморському напрямку.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів в зоні АТО.