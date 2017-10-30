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Минулого тижня в зоні АТО загинуло 12 бойовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Минулого тижня у зоні проведення АТО загинуло 12 бойовиків та 24 зазнали поранень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

"За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України втрати російсько-терористичних військ за минулий тиждень склали 36 осіб, з яких 12 безповоротні", - повідомив А.Лисенко.

Він зазначив, що найбільших втрат противник зазнав у районі Авдіївки та на приморському напрямку.

Як повідомляв УННОБСЄ зафіксувала збільшення вибухів в зоні АТО.

Українські Національні Новини

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